Petrolio e sondaggi apertura di Trump | Disposto a parlare con il regime alle mie condizioni

Donald Trump ha dichiarato di essere disposto a discutere con il regime iraniano, ma solo alle sue condizioni. La sua apertura arriva in un momento in cui si intensificano le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha commentato recentemente sulla possibilità di un confronto diplomatico. La questione petrolio e sondaggi rientra nel quadro delle recenti dichiarazioni.

Donald Trump potrebbe decidere di parlare con l'Iran. Mentre il capo del Pentagono Pete Hegseth riferisce del "giorno più intenso di attacchi" contro la Repubblica islamica, e la Casa Bianca avverte che le operazioni militari continueranno fino alla sua resa incondizionata, il presidente americano fa sapere a Fox News che potrebbe essere disposto a dialogare, ma dipenderà dalle condizioni. Trump dice di aver sentito che Teheran vuole fortemente parlare, e intanto ribadisce la sua insoddisfazione nei confronti del nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei: "Non credo che possa vivere in pace". Hegseth, da parte sua, ripete che "stiamo vincendo, li stiamo schiacciando, ma non molleremo fino a quando il nemico non sarà completamente sconfitto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

