Pescivendoli in protesta a Napoli contro il divieto di cozze crude. Chiesto l'intervento del sindaco Manfredi per fermare il crollo degli incassi. I pescivendoli della provincia di Napoli hanno fatto sentire la propria voce con una manifestazione di protesta davanti alla sede del Comune, chiedendo un incontro urgente con il sindaco Gaetano Manfredi. Circa un centinaio di operatori del settore ittico si sono radunati per esprimere il forte dissenso contro le recenti restrizioni sanitarie che vietano il consumo di frutti di mare crudi. Secondo i commercianti, la gestione mediatica dell'emergenza e le ordinanze restrittive starebbero causando un danno economico incalcolabile, rischiando di spingere sul lastrico centinaia di piccole imprese familiari. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Pescivendoli in rivolta a Palazzo San Giacomo: “L’ordinanza sull’Epatite A ci sta mettendo in ginocchio”

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