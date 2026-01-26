L’aumento di utilizzo delle applicazioni NonUSA e Made O’Meter segnala un cambiamento nel panorama dell’export americano in Scandinavia. Questi strumenti riflettono non solo innovazioni tecnologiche, ma anche una crescente attenzione alle dinamiche geopolitiche e alle scelte di consumo consapevoli. Un fenomeno che potrebbe influenzare le relazioni commerciali e le pratiche di mercato in una regione sempre più attenta alle implicazioni politiche delle proprie decisioni di acquisto.

L’improvvisa ascesa delle applicazioni NonUSA e Made O’Meter non è solo un fenomeno tecnologico passeggero, ma il segnale di una profonda frattura diplomatica che sta trasformando il consumo quotidiano in un atto di resistenza politica. la Danimarca si è trasformata nel fulcro di un movimento di boicottaggio digitale che non ha precedenti nel Nord Europa per velocità e coordinazione. La tecnologia al servizio del “sovranismo dei consumi” Il funzionamento di queste app è immediato: attraverso la scansione del codice a barre o la ricerca per marchio, l’algoritmo identifica l’origine dei capitali e della produzione. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - NonUSA e Made O’Meter: l’algoritmo che sta mettendo in ginocchio l’export americano in Scandinavia

