Bassetti | L' influenza sta mettendo in ginocchio Europa e Stati Uniti Il picco è vicino

L'influenza continua a diffondersi in Italia, con un aumento dei casi di infezioni respiratorie acute. Nell'ultima settimana del 2025, l'incidenza ha raggiunto 17,1 casi ogni 1.000 abitanti. Secondo Bassetti, l'Europa e gli Stati Uniti stanno vivendo una situazione critica, con il picco dell'epidemia ancora da raggiungere. È importante monitorare l'andamento e adottare le precauzioni necessarie per ridurre il rischio di contagio.

