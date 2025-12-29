Bassetti | L' influenza sta mettendo in ginocchio Europa e Stati Uniti Il picco è vicino
L'influenza continua a diffondersi in Italia, con un aumento dei casi di infezioni respiratorie acute. Nell'ultima settimana del 2025, l'incidenza ha raggiunto 17,1 casi ogni 1.000 abitanti. Secondo Bassetti, l'Europa e gli Stati Uniti stanno vivendo una situazione critica, con il picco dell'epidemia ancora da raggiungere. È importante monitorare l'andamento e adottare le precauzioni necessarie per ridurre il rischio di contagio.
I casi di infezioni respiratorie acute in Italia stanno aumentando da una settimana all'altra. Nella penultima settimana del 2025, quella del 15-21 dicembre, l'incidenza è stata pari a 17,1 casi per 1.000 assistiti rispetto a 14,7 nel bollettino precedente di Respivirnet, la sorveglianza. 🔗 Leggi su Today.it
