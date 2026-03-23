Pescara marito e moglie hanno un malore in casa salvati dai vicini che non avevano loro notizie

Una coppia del Pescarese è stata salvata dai vicini di casa che si sono accorti che i due coniugi non si facevano vedere da un po'. Marito e moglie avevano infatti avvertito un malore in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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