Cameri marito e moglie trovati morti nella loro casa

A Cameri, nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio, sono stati trovati senza vita un uomo e una donna, entrambi sulla ottantina, all’interno della loro abitazione. La coppia, marito e moglie, è deceduta in circostanze ancora da chiarire. Le autorità stanno svolgendo le indagini per comprendere le cause di questa tragica perdita.

Tragedia a Cameri, dove nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio un uomo e una donna sulla ottantina, marito e moglie, sono stati trovati senza vita nella loro casa.A trovare i corpi senza vita dei coniugi sarebbe stato questa mattina il figlio, che ha dato l'allarme. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Shock in casa: marito e moglie trovati morti Leggi anche: Shock in casa: marito e moglie trovati morti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Spara alla moglie malata e si uccide nel Novarese. Spara alla moglie malata e poi si toglie la vita: tragedia silenziosa in una villetta del Novarese - I fatti sono avvenuti in una villetta di strada Ceppo, una zona residenziale e tranquilla dell’Ovest Ticino, lontana da contesti di degrado o conflittualità apparente. giornalelavoce.it

Omicidio-suicidio a Cameri: anziano spara alla moglie e si toglie la vita - Un uomo di 88 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie di 83 anni, da tempo malata, per poi rivolgere l'arma contro di sé, togliendosi la vita. rainews.it

Uccide la moglie malata e si suicida nel Novarese - Questa la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri dopo il ritrovamento dei corpi dei coniugi nella loro abitazione a Cameri, in provincia di Novara. rainews.it

LIVEPARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - SANTUARIO SAN CASSIANO - CAMERI (NOVARA) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.