Tempo di lettura: 3 minuti L’operazione complessa regionale controlli sulla filiera della pesca denominata “S. Giuseppe 2026” ha messo in campo uno schieramento imponente di uomini e mezzi lungo tutto il litorale della Provincia di Salerno. La sicurezza alimentare si conferma una priorità assoluta per la tutela dei consumatori e per garantire condizioni di leale concorrenza tra gli operatori del settore. In tale contesto, dopo l’intesa attività condotta nell’ultimo trimestre del 2025, proseguono senza sosta i controlli della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto di Salerno lungo l’intera filiera della pesca e della commercializzazione dei prodotti ittici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pesca illegale e rischi sanitari, controlli e sequestri per oltre una tonnellata di pesce

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