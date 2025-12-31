Maxi sequestro di fuochi d’artificio | oltre una tonnellata di materiale illegale Nei guai 60enne | FOTO e VIDEO

Un maxi sequestro di oltre una tonnellata di fuochi d’artificio illegali è stato effettuato recentemente. L’operazione ha portato al fermo di un uomo di 60 anni, che illecitamente custodiva e poteva commercializzare il materiale. L’intervento tutela la sicurezza pubblica e contribuisce a prevenire eventuali incidenti legati a questa merce pericolosa. Di seguito, i dettagli e le immagini dell’operazione.

Oltre una tonnellata di fuochi d'artificio detenuti illegalmente, pronti per essere immessi sul mercato in vista delle festività di fine anno. È il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Mondragone, nell'ambito dei controlli intensificati predisposti dal Comando.

