Il detto latino “Gutta cavat lapidem”, la goccia scava la pietra, trova oggi una sua concreta interpretazione nell’operato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, prof. Massimiliano Marianelli, che con una strategia costante e lungimirante ha conquistato il Rettorato e ora mira a consolidare il ruolo dell’Ateneo come protagonista nei settori della sanità, della valorizzazione territoriale e della promozione della pace e della ricerca. In occasione del Collegio di Direzione allargato dell’Ospedale di Perugia, il Rettore Marianelli ha ribadito il pieno impegno dell’Università a sostegno dell’eccellenza clinica, scientifica e formativa dell’ospedale, sottolineando l’importanza di un’integrazione reale tra formazione, ricerca e assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Gutta cavat lapidem: la strategia costante del Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli

Leggi anche: Segnalazione per conferimento Onorificenza OMRI – Prof. Massimiliano Marianelli (Magnifico Rettore Università degli Studi di Perugia)

Leggi anche: Perugia. Il saluto del Rettore Massimiliano Marianelli nel primo giorno di mandato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

"Gutta Cavat Lapidem": realizzati i progetti dei vincitori del concorso - Sono state realizzate ed ora andranno sul mercato della pietra le opere in travertino progettate da due ... romatoday.it

Guidonia, Gutta Cavat Lapidem: si entra nel vivo del concorso - Le idee la plasmano", promosso da i “Rustici del Trusco” in collaborazione con il liceo scientifico Ettore Majorana ... romatoday.it

Gutta cavat lapidem - Nei paesi anglosassoni si chiamano CSA (Community Supported Agricolture), in Francia AMAP, in Italia GAS. panorama.it

Gutta cavat lapidem @GliScarabocchi x.com

4x Gutta cavat lapidem - facebook.com facebook