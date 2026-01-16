Perugia Gutta cavat lapidem | la strategia costante del Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli

Il detto latino “Gutta cavat lapidem” rappresenta la costanza nel tempo. Questa filosofia guida l’azione del Magnifico Rettore dell’Università di Perugia, prof. Massimiliano Marianelli, che attraverso un impegno quotidiano mira a consolidare e sviluppare l’ateneo, promuovendo un percorso di crescita stabile e sostenibile. Un approccio che testimonia l’importanza della perseveranza e della dedizione nel raggiungimento di obiettivi di lungo termine.

Il detto latino “Gutta cavat lapidem”, la goccia scava la pietra, trova oggi una sua concreta interpretazione nell’operato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, prof. Massimiliano Marianelli, che con una strategia costante e lungimirante ha conquistato il Rettorato e ora mira a consolidare il ruolo dell’Ateneo come protagonista nei settori della sanità, della valorizzazione territoriale e della promozione della pace e della ricerca. In occasione del Collegio di Direzione allargato dell’Ospedale di Perugia, il Rettore Marianelli ha ribadito il pieno impegno dell’Università a sostegno dell’eccellenza clinica, scientifica e formativa dell’ospedale, sottolineando l’importanza di un’integrazione reale tra formazione, ricerca e assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

