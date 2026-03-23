Silvia Persico ha conquistato la vittoria al Giro dell’Appennino 2026, superando le avversarie in una volata finale decisiva. La corsa di 111 km, parte della Coppa Italia delle Regioni, si è svolta tra Novi Ligure e Genova. L’azzurra dell’UAE Team ADQ ha imposto il suo ritmo nel finale, regolando il gruppo ristretto che si era staccato sull’ultima salita della giornata. La gara ha un epilogo caotico ma trionfale per l’italiana. Il Finale Decisivo: Una Vittoria Tattica. La dinamica del traguardo a Genova è stata segnata da un errore involontario che ha cambiato gli equilibri della corsa. Viktória Chlado?ová, ciclista slovacca della Visma Lease a Bike, ha sbagliato percorso a meno di 400 metri dall’arrivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Persico trionfa: vittoria tattica al Giro dell’Appennino

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