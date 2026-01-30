Una nuova perizia conferma che Alberto Stasi non poteva non sporcarsi le scarpe il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Gli esperti hanno calcolato che la probabilità che fosse innocente è solo dello 0,00002%. La consulenza analizza le tracce sul pavimento della villetta di via Pascoli e rafforza l’ipotesi che Stasi fosse presente sulla scena del delitto quella mattina.

Una nuova consulenza sulle macchie presenti sul pavimento della villetta di via Pascoli a Garlasco confermano che Alberto Stasi non poteva non sporcarsi le scarpe quando, la mattina del 13 agosto 2007, entra per cercare la fidanzata Chiara Poggi, uccisa vicino all'ingresso e poi gettata lungo le scale. Sono le novità che emergono dall'attività di indagine della famiglia della vittima che portano a confermare che quello dell'allora fidanzato, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, è il racconto non dello scopritore ma dell'assassino, come si legge nella sentenza della Cassazione. I consulenti della famiglia stanno facendo una rilettura dei dati, "con un nuovo approccio scientifico" e i risultati "confermano - anche con questo nuovo approccio - i risultati della perizia geomatica del 2014, già solidissima, dalla quale è stata dimostrata con certezza l'assoluta la falsità del racconto dello Stasi finto soccorritore". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, la nuova perizia inchioda Stasi: "Lo 0,00002% di possibilità"

Approfondimenti su Garlasco Stasi

Nel caso di Garlasco, i risultati della nuova perizia richiesta dai Poggi rappresentano un elemento importante nell’evoluzione delle indagini.

A Garlasco, i Poggi stanno predisponendo una nuova perizia nel caso Stasi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Garlasco, una nuova perizia ricostruisce la dinamica del delitto - Ore 14 del 14/01/2026

Ultime notizie su Garlasco Stasi

Argomenti discussi: Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio chiede nuovi esami sui pc di Stasi e Chiara Poggi; ULTIM'ORA Garlasco, Alberto Stasi scagionato: è stata la perizia dei genitori di Chiara | Giustizia è fatta; Dall’aggressione in cucina ai file di Stasi, cosa c’è dietro la guerra delle perizie su Garlasco; Caso Garlasco, incidente probatorio sui Pc di Chiara e Stasi: la richiesta della difesa di Sempio.

Impossibile che Stasi non abbia calpestato sangue: la perizia richiesta da famiglia di Chiara Poggi conferma quella del 2014I legali hanno richiesto ai loro esperti un’ulteriore consulenza che confermerebbe quanto sancito da quella di dodici anni fa: impossibile che Alberto avesse le suole delle scarpe intonse ... ilgiorno.it

Garlasco, nuova mossa su Stasi riaccende i dubbi sull’inchiestaGarlasco, chi si muove per Stasi: Già dato l'incarico, altro ribaltoneNuove mosse legaliL’avvocata Giada Bocellari, difensore di Alberto Stasi, ha ... assodigitale.it

Cronaca. Delitto Garlasco, la nuova consulenza della famiglia Poggi: “Impossibile evitare pozza di sangue sul gradino” facebook

#Garlasco, i Poggi lavorano a una nuova perizia. La difesa di Stasi: “Cercano nuove prove contro un condannato” x.com