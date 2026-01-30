Garlasco la nuova perizia inchioda Stasi | Lo 0,00002% di possibilità

Una nuova perizia conferma che Alberto Stasi non poteva non sporcarsi le scarpe il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Gli esperti hanno calcolato che la probabilità che fosse innocente è solo dello 0,00002%. La consulenza analizza le tracce sul pavimento della villetta di via Pascoli e rafforza l’ipotesi che Stasi fosse presente sulla scena del delitto quella mattina.

Una nuova consulenza sulle macchie presenti sul pavimento della villetta di via Pascoli a Garlasco confermano che Alberto Stasi non poteva non sporcarsi le scarpe quando, la mattina del 13 agosto 2007, entra per cercare la fidanzata Chiara Poggi, uccisa vicino all'ingresso e poi gettata lungo le scale. Sono le novità che emergono dall'attività di indagine della famiglia della vittima che portano a confermare che quello dell'allora fidanzato, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, è il racconto non dello scopritore ma dell'assassino, come si legge nella sentenza della Cassazione. I consulenti della famiglia stanno facendo una rilettura dei dati, "con un nuovo approccio scientifico" e i risultati "confermano - anche con questo nuovo approccio - i risultati della perizia geomatica del 2014, già solidissima, dalla quale è stata dimostrata con certezza l'assoluta la falsità del racconto dello Stasi finto soccorritore". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

