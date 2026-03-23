perché il Como è un’eccezione in Serie A

Da justcalcio.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

2026-03-23 19:27:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Nella prima partita dopo la morte di Michael Harton o, capo di un impero commerciale in Indonesia e proprietario del 49% del club, acquisito nel 2019 quando era ancora attivo nel Serie D (quarta categoria italiana), Cesc Fabregas e i suoi giocatori gli hanno dato una piccola mano Pisa aromatizzato con Campioni. Lui COME è quarto, si espande a +3 sul Juve fermato con un 1-1 in casa dal Sassuolo e ora è padrone del proprio destino: il Campioni Non è più un miraggio, ma un obiettivo concreto. Se il club lariano fosse riuscito a passare dalla terza divisione italiana ad una possibile qualificazione al Campioni il merito non è solo dei fondi messi in campo dalla proprietà. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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