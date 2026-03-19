Longevità | perché i 100 anni resteranno ancora un’eccezione

Vivere fino a 100 anni rimane ancora un’eccezione, anche se l’idea di raggiungere un secolo di vita è diventata un obiettivo diffuso. La popolazione che arriva a questa età rappresenta una piccola percentuale rispetto ai numeri complessivi. La demografia mostra che, nonostante l’interesse crescente, in molti paesi la maggior parte delle persone non supera i 90 anni.

Vivere fino a 100 anni è diventato uno dei grandi miti contemporanei della salute. Eppure la demografia racconta una realtà meno entusiasmante. Dopo un secolo di progressi straordinari, la crescita dell’aspettativa di vita nei Paesi ad alto reddito sta mostrando segnali di rallentamento e arrivare in media a 100 anni potrebbe restare un traguardo raro. È quanto emerge da una nuova ricerca pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), secondo cui nessuna generazione nata dopo il 1939, almeno sulla base delle tendenze attuali, sarebbe destinata a diventare mediamente centenaria. Eppure, tra integratori, diete della... 🔗 Leggi su Open.online

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