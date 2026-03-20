Gigi Cagni, ex allenatore con esperienze in Serie A, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Calcionews24, nella quale ha commentato il campionato di quest’anno. Ha detto che non gli è piaciuto, fatta eccezione per il Como. Ha anche espresso critiche sul VAR, affermando che bisogna semplificarlo perché sta creando diversi problemi.

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© Calcionews24.com - Cagni: «Il calcio di quest’anno non mi è piaciuto, l’unica eccezione è il Como. VAR? Bisogna semplificare le cose, sta creando diversi problemi» – ESCLUSIVA

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«Cagni fornisce infatti un affresco di una Italia ancora stordita da un ventennio di dittatura, ma dove le persone iniziano a farsi molte domande». Su @ilmanifesto trovate la recensione, a cura di @DanieleArchibu1, de «L’alba della nostra libertà» di Barbara Ca x.com