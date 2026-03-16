Domenica In Mammuccari a Mara Venier | Abbiamo ospiti più importanti Tre minuti e caccialo via Peppe Iodice

Nelle ultime ore sui social sono circolate immagini dello scambio di battute tra Teo Mammuccari e Peppe Iodice durante la trasmissione Domenica In. Mammuccari ha detto a Mara Venier che avevano ospiti più importanti e ha aggiunto che Peppe Iodice sarebbe stato eliminato dopo tre minuti. Non ci sono state altre comunicazioni ufficiali riguardo all’incidente.

In queste ore sui social scorrono le immagini dello scambio di battute tra Teo Mammuccari e Peppe Iodice a Domenica In. L'attore e conduttore napoletano era stato invitato in trasmissione per presentare il film di cui è protagonista ‘Mi batte il corazon’, nelle sale dal 19 marzo. “Abbiamo ospiti più importanti. Tre minuti e caccialo via, io ho visto il film è imbarazzante, non fa ridere. Mara dai, due domande e lo mandiamo via. Abbiamo cose più importanti”, si è affrettato a dire l'artista romano. Iodice ha provato a rispondere, visibilmente imbarazzato, chiedendo a Mammuccari di fermarsi: “Dici che stai scherzando e che mi vuoi bene perché sennò a Napoli scrivono che ce l'hai con me”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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