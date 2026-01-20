Napoli in emergenza infortuni | la probabile formazione contro il Copenaghen E sul mercato tre colpi da regalare a Conte…Novità importanti!
Il Napoli si prepara alla sfida contro il Copenaghen, affrontando un momento difficile a causa degli infortuni. Ecco le possibili scelte di formazione e le ultime novità di mercato, con tre potenziali acquisti per rinforzare la rosa e supportare l’allenatore Conte in questa fase. Un'occasione importante per mettere in campo tutte le risorse disponibili e mantenere alta la competitività.
Calciomercato Juventus: mossa per Mateta. Aumentata l’offerta per l’attaccante, le cifre e la formula proposte al Crystal Palace. Ultimissime Calciomercato Cagliari, tutto pronto per il ritorno di Dossena. Rallenta invece quello scambio, le ultimissime Calciomercato Juve, duello con il Napoli: se Mateta resta bloccato, lui diventa il primo obiettivo. Le ultimissime Napoli in emergenza infortuni: la probabile formazione contro il Copenaghen. E sul mercato tre colpi da regalare a Conte.Novità importanti! Milan, svolta societaria: spunta Comvest per il rifinanziamento del debito Elliott! Cosa sta succedendo Calciomercato Juventus: mossa per Mateta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Milan, Maignan rinnovo a un passo. Attacco e difesa: novità sul mercato. Emergenza infortuniIl Milan si avvicina alla conclusione delle trattative per il rinnovo di Maignan, con segnali positivi.
Leggi anche: Napoli-Qarabag, tegola Gutierrez: fuori un altro titolare. Emergenza totale, la probabile formazione
Napoli-Sassuolo 1-0, emergenza infortuni: ora i rinforzi; Napoli, l’emergenza è senza fine: Conte ritrova la vittoria ma perde altri tre titolari; Napoli, già 145 partite saltate dai vari infortunati. Quali sono le cause? VIDEO; Napoli, emergenza infortuni: Politano e Rrahmani ko, saltano Juve e Champions.
Conte carica il Napoli prima di Copenhagen: “Infortuni? Chance d’oro per chi gioca meno” - Il Napoli si prepara alla trasferta di Copenhagen con più dubbi che certezze, soprattutto sul piano fisico. stadiosport.it
Napoli, l’emergenza infortuni non è più un caso isolato: stop a ripetizione e continuità compromessa. #Napoli #SerieA #Infortuni x.com
Il Napoli affronta una vera emergenza infortuni nella stagione 2025/26. Dal lungo stop di Romelu Lukaku all’assenza prolungata di Kevin De Bruyne, passando per Meret, Gilmour, Rrahmani, fino alle situazioni in evoluzione di Anguissa e Politano #Napoli #Inf - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.