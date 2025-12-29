Torna il duello Marotta-Conte | il Napoli è nettamente favorito è campione e ha fatto investimenti importanti

Il confronto tra Marotta e Conte torna a focalizzarsi sulla lotta per lo scudetto. Marotta sottolinea come il Napoli sia favorito, campione e abbia investito significativamente. Le dichiarazioni del tecnico napoletano sull’Inter, Milan e Juventus alimentano il dibattito tra le parti. In questo contesto, si evidenzia lo stato attuale delle squadre e le prospettive di una competizione ancora aperta, con particolare attenzione alle strategie e ai punti di forza di ciascun club.

Mentre Chivu non entra nella polemica con Antonio Conte dopo le dichiarazioni del tecnico napoletano su Inter, Milan e Juventus che sono comunque già strutturate del Napoli, Beppe Marotta raccoglie la provocazione e risponde: Conte ieri ha risposto coì alla domanda “Perché secondo lei il Napoli non è ancora pronto per comandare?” «Perché è un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti. per tanti motivi. Oggi Juventus, Milan e Inter, per struttura, per seconde squadre, per valore patrimoniale sono diverse da tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

