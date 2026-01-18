Pedone investito a Olmo

Nella serata di oggi, domenica 18 gennaio, si è verificato un incidente stradale a Olmo, alle porte di Arezzo, con un pedone coinvolto in un investimento. Le autorità sono intervenute sul luogo per i rilievi e le verifiche del caso. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della persona coinvolta e sulle cause dell’incidente.

Altro incidente stradale nella serata di oggi, domenica 18 gennaio, alle porte di Arezzo. In località Olmo c'è stato l'investimento di un pedone. La persona è stata soccorsa dagli operatori, accorsi con ambulanza, della Croce Bianca di Arezzo. Presente anche l'automedica di Arezzo.

