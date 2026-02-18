Vicomero pedone investito nella notte sull’Asolana | è gravissimo

Nella notte, un pedone è stato investito lungo la Strada Asolana a Vicomero, e ora si trova in condizioni molto gravi. L’incidente è avvenuto vicino a un’area residenziale, dove testimoni hanno riferito di aver visto un’auto sfrecciare poco prima dell’impatto.

È in prognosi riservata. Anche il conducente in ospedale per un malore Grave incidente nella tarda serata di ieri lungo la Strada Asolana, in località Vicomero, nel territorio comunale di Parma. Intorno alle 23.30 un pedone è stato investito da un veicolo mentre si trovava sulla carreggiata. L'impatto è stato particolarmente violento e le condizioni del ferito sono apparse subito molto serie ai primi soccorritori giunti sul posto. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso. Secondo le prime informazioni, versa in condizioni gravissime ed è ricoverato in prognosi riservata.