Un arresto per resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto la scorsa notte in Genova. Un uomo di origine nigeriana, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver dato in escandescenze a bordo di un autobus, costringendo l’autista a interrompere la corsa. L’uomo è stato anche denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità, interruzione di pubblico servizio e possesso di oggetti atti ad offendere. Paura su un autobus a Genova L’intervento delle forze dell’ordine La reazione violenta e l’arresto L’identificazione e i... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura su un autobus notturno a Genova, 33enne minaccia il conducente e tenta di aggredire i poliziotti

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