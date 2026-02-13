Minaccia e tenta di aggredire il capotreno | condannato

Giovanni Bianchi, 35 anni, è stato condannato dopo aver minacciato e tentato di aggredire il capotreno di un treno regionale tra Roma e Firenze, lunedì scorso, perché era senza biglietto e si rifiutava di fornire le generalità della compagna, creando tensione nel convoglio.

Senza biglietto, aveva rifiutato di fornire le generalità della compagna e aveva aggredito il capotreno. Per questo motivo un 42enne abruzzese è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo. L’uomo, al termine del processo è stato condannato a un anno e due mesi per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale consumati a bordo del treno su cui viaggiava. Tutto era iniziato quando alla sala operativa della polizia era giunta una richiesta tra Porto San Giorgio e Pedaso di intervento urgente a bordo del treno regionale diretto a Pescara per la presenza di due persone, un uomo ed una donna, salite alla stazione di Ancona prive di biglietto ferroviario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

