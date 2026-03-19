Un uomo di 60 anni è stato aggredito ad Adelfia con una mazza e colpito con alcuni colpi di pistola dopo aver avuto un diverbio con due uomini. I Carabinieri hanno arrestato i due sospettati con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio si è verificato nel corso di una lite tra le parti. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Due arresti per tentato omicidio, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Triggiano. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Procura locale, a seguito di un grave episodio avvenuto ad Adelfia lo scorso 3 agosto. Tentato omicidio ad Adelfia, Bari Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso avvio dopo un episodio particolarmente violento che ha visto come vittima un uomo di 60 anni residente ad Adelfia. L’uomo, dopo aver avuto un litigio per futili motivi con un giovane di 23 anni, è stato seguito e poi raggiunto mentre si trovava nella propria autovettura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per un 60enne ad Adelfia, aggredito con una mazza e raggiunto da colpi di pistola dopo una lite

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