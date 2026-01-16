Ai Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in corso a Sheffield, la Georgia conquista la sua prima medaglia d’oro nella specialità delle coppie, con Metelkina-Berulava. Ghilardi-Ambrosini invece si posizionano fuori dalla top cinque. Questa storica vittoria segna un momento importante per il paese nel panorama europeo del pattinaggio artistico, confermando il crescente livello delle discipline sul ghiaccio.

Una prima volta assoluta. La Georgia si porta a casa la prima medaglia d’oro della sua storia nella specialità delle coppie ai Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, evento in fase di svolgimento sul ghiaccio di Sheffield, nel Regno Unito. Il merito è di Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, i quali hanno confermato la leadership già arpionata nello short program. In un programma libero dove praticamente tutti i binomi hanno lasciato qualcosa sul piatto, i due atleti di origine russa hanno confezionato una performance contrassegnata fondamentalmente da una sola grande sbavatura, arrivata nel triplo toeloop in parallelo con caduta da parte della dama, errore che si somma ad un triplo salchow con una rotazione corta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: storico oro per Metelkina-Berulava agli Europei, Ghilardi-Ambrosini fuori dalla top 5

