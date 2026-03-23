Metti una giornata di sole, un campetto e un pallone. Nasce sempre così la magia del calcio, in qualsiasi parte del pianeta. Per le strade di quartieri popolari, su sterrati di periferie africane, o tra i muri di un cortile. Funziona pure in Place de la Concorde, nel cuore chic di Parigi, dove la Fifa ha allestito uno di quei terreni di gioco che sta portando un po’ ovunque, con il programma Fifa Arena lanciato nel luglio del 2024. Ne sono stati allestiti finora 600 in più di cento Paesi, con l’obiettivo di arrivare a mille. Un’iniziativa finalizzata a promuovere inclusione, eguaglianza, rispetto. Oppure a riportare il calcio dove le devastazioni climatiche hanno azzerato tutto come sulle isole di Mayotte o alla Réunion. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pastore: "Il calcio l'ho imparato tra fango e asfalto. Italia, che aspetti a far giocare i giovani?"

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