L’ex assessore Menichetti, rimasto vittima di un incidente in montagna, condivide la sua esperienza di rinascita. Dopo aver imparato di nuovo a camminare, ora si dedica all’insegnamento del calcio al Beccaria, trasmettendo un messaggio di speranza e ripresa. La sua storia testimonia come, anche nelle difficoltà, sia possibile ripartire con determinazione e positività.

San Donato Milanese – “Sono salvo per miracolo, la vita mi ha concesso una seconda chance. Nel piccolo, mi piacerebbe che la mia esperienza fosse d’esempio per lanciare un messaggio positivo, di ripartenza”. Esattamente un anno fa, nel gennaio 2025, Marco Menichetti, 57 anni, ex assessore a San Donato e consulente ambientale esperto di mobilità sostenibile, è stato vittima di un grave incidente in montagna. Durante un’escursione in Valsesia, in compagnia della figlia Viola, allora 16enne, ha messo un piede in fallo, cadendo in un dirupo e procurandosi traumi in varie parti del corp o. Si è salvato per un soffio, grazie alla prontezza e al coraggio della figlia, che è riuscita a raggiungere il paese vicino e allertare i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex assessore Menichetti e la rinascita dopo l’incidente in montagna: “Ho imparato di nuovo a camminare. Ora insegno a giocare a calcio al Beccaria”

