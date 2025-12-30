Trekking sull' Etna | Epifania dentro la valle del Bove

Per l’Epifania, proponiamo un’escursione nel cuore dell’Etna, lontano dai percorsi più frequentati. Il trekking in Valle del Bove permette di scoprire Monte Fontane e di godere di panorami eccezionali sulla costa ionica e sull’intera area vulcanica. Un’esperienza adatta a chi desidera esplorare la natura e la maestosità di questo territorio in modo tranquillo e rispettoso.

Per questa EPIFANIA vi proponiamo un sentiero, fuori dai circuiti di massa, alla scoperta di Monte Fontane, itinerario ideale per poter ammirare l'imponente Valle del Bove e dei panorami mozzafiato sia della costa ionica che dell'Etna. Il sentiero inizia dal punto base n.16 (Case Pietracannone).

