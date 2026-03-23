Pasquetta con il brigante Falasco

C'è un posto dove il tempo si è fermato, dove i boschi profumano di primavera selvaggia e le pietre sussurrano storie di mugnai, preistoria e briganti. A Pasquetta vi portiamo lì. Un trekking ondulato ad anello, adatto a tutti di 12 km. Il dislivello è di ca 300 metri. Ci addentreremo nella Valpantena lungo un percorso ondulato che attraversa secoli di storia: antiche contrade dove i mulini macinavano grano fino a pochi decenni fa, sentieri che i nostri antenati percorrevano migliaia di anni fa, radure dove la natura esplode in tutto il suo splendore primaverile. Faremo un salto nella preistoria toccando Archeoland, un parco tematico che riporta in vita il mondo di chi abitava queste terre prima di noi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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