La Juventus si prepara ad affrontare un ciclo importante con partite decisive fino a Pasquetta, dopo di che si concentrerà sulla pianificazione del futuro. La squadra si impegna per ottenere risultati fondamentali nel percorso verso la qualificazione in Champions League. Con l’arrivo di Spalletti sulla panchina, i bianconeri puntano a mantenere alta la concentrazione e a vincere le gare chiave in calendario.

Il gol di Federico Gatti ha permesso alla Juventus di tenere aperta una porticina per l’iscrizione alla prossima Champions, anche se i bianconeri sono scesi di una posizione in classifica. Perdere con la Roma, come stava avvenendo fino al penultimo soffio dello scontro diretto di domenica scorsa, avrebbe mandato la Juventus a sette punti di distanza dal quarto posto. Tradotto: addio quasi sicuro ai sogni e soprattutto ai milioni del torneo più remunerativo, con la prima conseguenza di avviare già i lavori per montare la rosa della prossima stagione. La Juve ha saputo per una notte dimenticare il suo ritmo claudicante, adesso per restare in corsa non deve sbagliare i quattro impegni che la attendono fino a Pasquetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'agenda Juve: vincere da qui a Pasquetta, poi programmare il futuro. Con Spalletti

Spalletti Juve, nessun dubbio sul tecnico: la società sta già iniziando a programmare insieme a lui il futuro. Le mossedi Redazione JuventusNews24Spalletti Juventus, il club bianconero conferma la guida tecnica guardando al futuro con grandi ambizioni in vista della...

Leggi anche: Moggi applaude Spalletti: «Ora la Juve entra in campo con il coltello fra i denti». Poi dà un consiglio alla società in vista del futuro

Spalletti e la Juve, il rinnovo è sempre più vicino ma il tecnico pretende una cosaAppuntamento con Lucio. È l’ora di ripartire all’assalto del quarto posto e raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League rimane la priorità in casa Juve. Siccome però, con la doppia el ... corrieredellosport.it

Pronostico Juventus-Pisa, doppia missione per Spalletti: vittoria e clean sheetPer il momento cruciale della stagione e l'avversario che arriva allo Stadium: non ci sono alternative, Spalletti deve vincere contro l'ultima della classe per far ripartire la macchina bianconera con ... corrieredellosport.it

"Con Spalletti sta tornando anche il vero Koopmeiners!". Voi siete d'accordo o no - facebook.com facebook

#McKennie a SBI: "Lavorare con #Spalletti è un’esperienza intensa per me. Richiede concentrazione e disciplina ogni giorno, la sua fiducia e quella comunicazione mi hanno aiutato a crescere e a giocare con maggiore sicurezza" x.com