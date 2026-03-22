Il Napoli si prepara alla sfida di Pasquetta contro il Milan al Maradona, mentre il tecnico ha rafforzato la posizione in classifica, consolidando il terzo posto. La squadra punta a mantenere la posizione in zona Champions, con l’obiettivo di aumentare il distacco dalle rivali. La partita rappresenta un momento chiave per il club, che cerca di rafforzare la propria presenza nella competizione europea.

"> Il Napoli torna protagonista nella corsa Champions e guarda con ambizione anche al secondo posto. Come racconta la Repubblica Napoli, gli azzurri, dopo la vittoria contro il Cagliari, si sono riportati al terzo posto, a un solo punto dal Milan, atteso ora nello scontro diretto del 6 aprile al Maradona. La Repubblica Napoli sottolinea come la squadra di Conte abbia rilanciato le proprie ambizioni con quattro vittorie consecutive, riaprendo scenari che sembravano compromessi. In attesa del risultato dell’Inter, impegnata a Firenze, la Repubblica Napoli evidenzia come il Napoli possa ancora mettere pressione alla capolista, pur restando concentrato sull’obiettivo principale: la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Conte ha blindato il podio. A Pasquetta al Maradona resa dei conti con il Milan”

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