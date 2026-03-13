Etna | il rifugio delle giovani querce in trekking

Domenica 22 marzo, “Etna e Dintorni” organizza un trekking sull’Etna, durante il quale i partecipanti potranno esplorare un bosco di giovani querce e visitare un nuovo rifugio, recentemente aperto. L’escursione offre l’opportunità di camminare tra le piante e di scoprire un punto di sosta appena inaugurato sulla vetta. La passeggiata si svolgerà lungo un percorso accessibile a chiunque desideri partecipare.

“Etna e Dintorni” propone un trekking sull’Etna alla scoperta di un bosco e di un simpatico nuovo rifugio, per domenica 22 marzo. Il suggestivo percorso conduce tra boschi e lave nuove attraversando le lave del 1928 e passando vicino ad alcune delle sue bocche. A seguire facciamo un bagno di foresta, in un bosco di cerri e castagni toccando alcune grotte. La nostra meta un nuovo rifugio in un angolo di paradiso immerso nei boschi lavici etnei. È possibile richiedere il passaggio in pulmino da Catania o zone limitrofe. Per partecipare di può prenotare alla mail [email protected]. Solo per informazioni si può telefonare al 3471902220 (ore 9-13;16-20 - NO SMS). 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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