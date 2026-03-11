Live show di Clara al centro del calendario di Pasqua tra dj set K-pop e giochi di strada

A Bellaria Igea Marina si prepara a celebrare la Pasqua 2026 con un ricco programma di eventi dal 4 al 6 aprile. Tra musica dal vivo, DJ set, esibizioni di K-pop e giochi di strada, il centro della città si anima per accogliere residenti e visitatori. Clara sarà protagonista di uno spettacolo live che si colloca tra le principali attrazioni del weekend pasquale.

Bellaria Igea Marina è pronta per la “Pasqua 2026” con un calendario di eventi per tutte le età dal 4 al 6 aprile.In programma, grandi eventi musicali a partire dalla serata di sabato 4 aprile, alle 21:30, presso Viale Ennio, insieme a Rewind90, tra dj set, visual vj e performance live per gli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

K-pop e anime conquistano la riviera: alla discoteca di Cesenatico il dj set a temaA Cesenatico arriva la “K-Pop Experience & Anime Night”, una serata di musica e spettacolo che celebra la cultura k-pop e anime con un omaggio alle...

Al Palmariva Live Club di Fossalta arriva il live show sull'universo K-PopArriva al Palmariva Live Club di Fossalta di Portogruaro “K-Pop music is coming soon in Demon Hunters and Soda Pop”, il live show tribute che...

Tutti gli aggiornamenti su Live show di Clara al centro del...

Temi più discussi: West Coast Conference Championship Game: Santa Clara vs. Gonzaga in Diretta Streaming | DAZN IT; Indian Wells su SuperTennis: Errani/Paolini avanzano agli ottavi; Pacific vs. Santa Clara in Diretta Streaming | DAZN IT; WCC Championship: Quarter-Final 2 in Diretta Streaming | DAZN IT.

A Bellaria è già festa: per Pasqua arriva il Live Show con ClaraBellaria Igea Marina è già pronta ad aprire l’uovo Pasqua 2026. Quello del 4,5,6 aprile sarà un weekeend divertente e per tutta la famiglia – spiega il sindaco Filippo Giorgetti -.Una Pasqua al ... chiamamicitta.it

Clara, Battiti Live 2024/ Dal successo di Diamanti Grezzi all’amore: E’ come una slot machine…Clara Soccini pronta a godersi il bagno di folla di Battiti Live 2024 e il successo senza fine di Diamante Grezzi: E' storia universale Dall’Ariston al bagno di folla a Battiti Live 2024, anno ... ilsussidiario.net

Clara Sanchez La casa che attende la notte A me è piaciuto. Una bella storia con tanti spunti di riflessione sulla vita e a mor - facebook.com facebook

Appena iniziato: ed è subito SÌ! Grazie Clara x.com