Parodi si è dimesso da presidente dell’Anm

Ha lasciato l’incarico che ricopriva da febbraio del 2025 «per motivi strettamente familiari e personali». Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati, che ricopriva da febbraio del 2025. La decisione del procuratore di Alessandria è arrivata «per motivi strettamente familiari e personali» e non ha a che fare con l’esito del referendum sulla riforma della giustizia. Da Roma capoccia a Roma. Caroccia, Delmastro imbarazza ancora il governo © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI) . 🔗 Leggi su Lettera43.it

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