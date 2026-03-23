Roma, 23 marzo 2026 – A sorpresa Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati. A quanto si apprende la decisione sarebbe stata presa per “motivi strettamente familiari”. Parodi ha rassegnato il suo incarico pochi minuti prima delle 15, orario di chiusura delle urne del referendum sulla giustizia. Le dimissioni sono state comunicate al Comitato direttivo centrale dell'associazione che le avrebbe accolte. Non sono stati resi noti i motivi familiari che possono aver indotto Parodi a prendere questa decisione. Non è chiaro se nella scelta del magistrato possa aver inciso il danneggiamento dell’auto avvenuto venerdì notte da parte di ignoti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Parodi si dimette da presidente dell’Anm: “Motivi strettamente familiari”

Articoli correlati

Anm, Parodi si dimette: motivi familiari(Adnkronos) – A quanto si apprende, il presidente dell'Anm Cesare Parodi ha comunicato le proprie dimissioni al Comitato direttivo centrale.

A seggi chiusi si dimette il presidente Anm Parodi, "motivi personali"AGI - Poco dopo la chiusura dei seggi per il referendum sulla giustizia e la diffusione dei primi istant poll che danno in lieve vantaggio in 'no',...

Altri aggiornamenti su Parodi si dimette da presidente...

Temi più discussi: Cesare Parodi si dimette dalla guida dell’ANM: decisione per motivi personali; Caccia al voto dei giovani. Meloni va da Fedez. Schlein: Li escludono; All’alba via da Erbil i primi 70 militari italiani. Lite nel governo su Mosca; Così sono andate le precedenti consultazioni sulla giustizia.

Parodi si dimette da presidente dell’Anm: Motivi strettamente familiariLa decisione comunicata poco prima della chiusura delle urne per il referendum giustizia. Un paio di giorni fa l’auto del magistrato danneggiata sotto la sua abitazione ... quotidiano.net

Cesare Parodi si dimette dalla presidenza dell’Associazione nazionale magistratiCesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati. La decisione del procuratore di Alessandria, meditata da ... ilfattoquotidiano.it

Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi si è dimesso dal suo incarico. Una decisione annunciata subito dopo l’esito delle urne, ma presa prima: qualunque fosse stato il risultato del referendum sulla riforma costituzionale non avreb facebook

Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati. A quanti si apprende per 'motivi personali'. ANSA/TINO ROMANO x.com