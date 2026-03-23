Anm Parodi si dimette | motivi familiari

Da periodicodaily.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – A quanto si apprende, il presidente dell'Anm Cesare Parodi ha comunicato le proprie dimissioni al Comitato direttivo centrale. La decisione sarebbe stata presa per motivi familiari.   —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Cesare ?Parodi si è dimesso da presidente dell'Anm. «Motivi personali»Cesare Parodi, si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati.

Anm, si è dimesso il presidente ParodiCesare Parodi, si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati.

Contenuti e approfondimenti su Anm Parodi si dimette motivi familiari

Temi più discussi: Referendum, la riforma è un farmaco che non cura; Referendum, Caselli: Riforma pessima, vogliono toghe innocue e per questo le attaccano; Caccia al voto dei giovani. Meloni va da Fedez. Schlein: Li escludono; Così sono andate le precedenti consultazioni sulla giustizia.

anm parodi si dimetteCesare Parodi si dimette da presidente dell’ANM. Il profiloIl presidente dell’Anm Cesare Parodi, a scrutinio referendario appena iniziato, ha annunciato le sue dimissioni dal Comitato direttivo Centrale. Il presidente Parodi avrebbe abbandonato la guida ... policymakermag.it

anm parodi si dimetteCesare Parodi si dimette da presidente dell'Anm: «Decisione presa prima dell'esito del referendum»La decisione, annunciata subito dopo l’esito delle urne, era stata presa prima: qualunque fosse stato il risultato del referendum sulla riforma costituzionale non avrebbe più guidato il sindacato dell ... roma.corriere.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.