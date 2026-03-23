Anm Parodi si dimette | motivi familiari

(Adnkronos) – A quanto si apprende, il presidente dell'Anm Cesare Parodi ha comunicato le proprie dimissioni al Comitato direttivo centrale. La decisione sarebbe stata presa per motivi familiari. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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