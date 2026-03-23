AGI - Poco dopo la chiusura dei seggi per il referendum sulla giustizia e la diffusione dei primi istant poll che danno in lieve vantaggio in 'no', arriva la notizia che il presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) Cesare Parodi ha comunicato ai colleghi del direttivo dell'Anm la sua decisione di dimettersi dall'incarico. La sua scelta, a quanto si apprende, sarebbe legata a "motivi personali". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A seggi chiusi si dimette il presidente Anm Parodi, "motivi personali"

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