Ricerca trasformare discariche in miniere attraverso la radiografia muonica | il progetto della Federico II

Il progetto della Federico II utilizza la radiografia muonica per trasformare le discariche in miniere, migliorando il processo di landfill mining. Questa tecnologia permette di individuare e recuperare materiali nascosti sotto i rifiuti, contribuendo alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale. Un approccio innovativo che apre nuove possibilità per la gestione dei rifiuti e la valorizzazione delle risorse.

“La radiografia muonica per il landfill mining” è il nome del progetto volto ad innovare e potenziare il processo di landfill mining ovvero l’ estrazione e il recupero di materiali dalle discariche per trasformarle in vere e proprie “miniere” da cui estrarre risorse, apportando un beneficio significativo in termini di sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale. Il progetto, sotto il coordinamento scientifico del professore Giovanni De Lellis dell’Università Federico II, fornisce uno strumento di diagnosi preventiva per stimare la posizione, la dimensione e la tipologia di materie prime seconde ad alto valore come acciaio, plastiche, gomma, rame e alluminio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

