Durante le elezioni comunali a Parigi, tutta la destra e i sostenitori di Macron si sono schierati contro il candidato socialista, arrivato primo al primo turno. La leader del Rassemblement National ha annunciato su X che invita gli “onesti cittadini” a sostenere Rachida Dati, puntando a contrastare Emmanuel Grégoire. La campagna si concentra sulla volontà di ostacolare la candidatura socialista.

Marine Le Pen interviene nella campagna per le comunali a Parigi: in un messaggio su X, la leader del Rassemblement National ha invitato “tutti gli onesti cittadini” a “fare scudo” contro Emmanuel Grégoire, il candidato socialista arrivato in testa al primo turno. Nella battaglia per l’Hôtel de ville si invita apertamente chi teoricamente non avrebbe nulla da difendere nella capitale, città che l’estrema destra non ha mai governato: il candidato diretto di Rn, Thierry Mariani, ha ottenuto appena l’1,59% al primo turno (catastrofico come quello del 2020). Ma ora è tutto il blocco di destra, dal centro macronista alla destra più radicale, a... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Parigi, tutta la destra e i macroniani uniti per ostacolare il socialista Grégoire: punta tutto su Rachida Dati

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C’è una sinistra che accende la macchinina del fango e va in gita a Bruxelles a insozzare la Patria, niente di nuovo, è la stessa che faceva le scampagnate a Parigi durante le elezioni, un pellegrinaggio di rito democratico che si risolveva nel bacio della pantof x.com

Il primo turno delle elezioni municipali francesi mostra un quadro politico frammentato. A Parigi i socialisti guidano, mentre il Rassemblement National avanza nel Sud e La France Insoumise sorprende nel Nord. Tutti gli occhi sono sul secondo turno del 22 ma - facebook.com facebook