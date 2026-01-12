Lavorare a Leolandia 150 assunzioni nel parco divertimenti alle porte di Milano | come candidarsi
Leolandia, il parco divertimenti situato vicino a Capriate San Gervasio, apre le candidature per circa 150 posti di lavoro in vista della nuova stagione. L’azienda cerca principalmente giovani interessati a inserirsi in un ambiente dinamico e familiare. In questa guida, troverai le informazioni utili su come candidarti e le posizioni disponibili, per un’opportunità di lavoro nel cuore del parco alle porte di Milano.
Leolandia assume e per la nuova stagione cerca 150 persone - soprattutto giovani - per lavorare nel grande parco divertimenti per famiglie alle porte di Capriate San Gervasio, alle porte di Milano.Leolandia: 150 posti di lavoroIn vista dall’apertura di stagione il prossimo 14 febbraio, Leolandia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
