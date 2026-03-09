Gardaland assume oltre 500 addetti per la stagione

Gardaland Resort sta avviando un piano di assunzioni che prevede l’inserimento di oltre 500 nuovi addetti per la prossima stagione. La società ha aperto le candidature e sta cercando personale da diversi settori per rafforzare il proprio team. Le posizioni disponibili riguardano vari ruoli e si rivolgono a candidati con diverse esperienze. Le selezioni sono attualmente in corso.

NUOVO piano di assunzioni per Gardaland Resort. L'azienda sta sta selezionando nuovo personale da impiegare nelle tante realtà che lo compongono: dal Parco Divertimenti al parco acquatico Legoland Water Park, dall'acquario tematizzato Sea life Aquarium ai suoi tre hotel, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel. Il nuovo programma di assunzioni prevede un primo step, a partire da marzo, con l'assunzione di circa 500 stagionali e un secondo step – a fine giugno, in occasione dell'inizio della stagione estiva – nel quale verranno assunti ulteriori 500 stagionali. Per l'estate 2026 si prevede un organico che supererà le 1000 unità, comprendendo dipendenti fissi e stagionali.