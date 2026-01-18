Muore bimbo di 11 anni donati cornee e fegato | Darà ad altri la ‘magia' della vita che gli è stata negata

Un bambino di 11 anni, affetto da una grave patologia fin dalla nascita, è deceduto all’ospedale Giovanni XXIII di Bari. Prima di lasciarci, ha deciso di donare le sue cornee e il fegato, contribuendo così a migliorare la vita di altri pazienti. Questo gesto rappresenta un atto di solidarietà e speranza, dimostrando come anche in momenti difficili si possa trovare un significato di generosità.

