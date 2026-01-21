Olimpiadi Milano Cortina la rinuncia di un paramedico volontario | Le spese a mio carico erano insostenibili

Un volontario coinvolto nelle Olimpiadi Milano Cortina ha deciso di rinunciare alla partecipazione, spiegando che le spese a suo carico risultavano troppo onerose. Giuseppe, che si era offerto come paramedico volontario, ha condiviso le motivazioni della sua scelta in un’intervista a Fanpage.it. Questa vicenda evidenzia le difficoltà e le sfide legate alla partecipazione volontaria in eventi di grande rilevanza internazionale.

