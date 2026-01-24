Papa Leone XIV | L’intelligenza artificiale non è un’amica o un oracolo A rischio pensiero critico delle persone

In occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza di mantenere un pensiero critico nell’era digitale. Ha evidenziato come l’intelligenza artificiale, pur rappresentando uno strumento utile, non possa sostituire il giudizio umano e avverte sui rischi di un’eventuale perdita di autonomia nel processo di informazione. Un richiamo alla responsabilità e alla qualità delle comunicazioni in un contesto in rapido sviluppo.

Il Pontefice ha sottolineato la necessità di garantire precisione, trasparenza e rispetto dei valori professionali nel lavoro giornalistico. Secondo il Papa, le aziende dei media non possono permettere che algoritmi progettati per conquistare “qualche secondo in più di attenzione” prevalgano sulla ricerca della verità. La fiducia del pubblico, ha spiegato, non si costruisce attraverso il semplice engagement, ma attraverso la correttezza delle informazioni e la chiarezza delle fonti. Un passaggio centrale del messaggio riguarda proprio i contenuti generati o manipolati dall’intelligenza artificiale, che – ha affermato Leone XIV – devono essere chiaramente identificabili e distinti da quelli prodotti dall’ingegno umano.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’Intelligenza Artificiale mette a rischio il pensiero critico degli studenti, ma anche degli scienziati. L’AllarmeL’adozione sempre più diffusa dell’intelligenza artificiale nel mondo accademico e scientifico solleva preoccupazioni riguardo al rischio di indebolire il pensiero critico, fondamentale per l’innovazione e la crescita.

Leggi anche: Papa Leone XIV: proteggere i minori dai rischi dell'intelligenza artificiale

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Leone XIV: l'informazione cambia ma non ceda mai a banalità e fake news; L’abbraccio di Leone XIV; Leone XIV: Senza preghiera l'amicizia con Dio si spegne; Papa Leone visita cinque parrocchie di Roma: ecco quali e quando.

Udienza Generale 21 gennaio 2026, Papa Leone XIV: potente messaggio sull’incontro con GesùPapa Leone XIV approfondisce la Dei Verbum: la fede non è un concetto astratto, ma un incontro vivo con Dio, nella relazione con Gesù ... lalucedimaria.it

Dal buio alla luce, il tondo di Papa Leone XIV sta per illuminarsiAGI - Dal buio alla luce. È soltanto questione di ore e il tondo musivo nella Basilica di San Paolo fuori le Mura dedicato a Papa Leone XIV sarà illuminato e prenderà vita. Il ritratto del Pontefice e ... msn.com

Il cantante ha raccontato aneddoti inediti, incluso quando era a Roma durante l'elezione di Papa Leone XIV - facebook.com facebook

#Tg2000 - #PapaLeone: promuovere i valori #cattolici per costruire un’ #Europa più pacifica #23gennaio #Tv2000 #Papa #LeoneXIV #Pope #Vaticano @tg2000it x.com