Papa Leone XIV sottolinea l’importanza di sviluppare e governare l’intelligenza artificiale con responsabilità, evitando di vederla come un oracolo infallibile. La sua riflessione invita a considerare l’IA come un alleato, che può offrire benefici se gestito con attenzione, e mette in guardia sui rischi potenziali, soprattutto per le nuove generazioni. Un monito che richiama alla prudenza e alla responsabilità nel progresso tecnologico.

Papa Leone XIV lancia un monito chiaro sul futuro dell'intelligenza artificiale, mettendo in guardia soprattutto dai rischi che potrebbero colpire le nuove generazioni. L'IA non deve essere considerata un'amica fidata né tantomeno un oracolo, perché un uso acritico può rendere i giovani sempre più vulnerabili alla manipolazione e impoverire il loro spirito critico. Un'alleanza globale per evitare la manipolazione. Secondo il Pontefice, senza un impegno condiviso e lungimirante, il rischio è quello di vedere nascere masse di giovani facilmente influenzabili. Serve una vera alleanza tra governi, mondo dell'informazione e grandi aziende tecnologiche, chiamate a una maggiore trasparenza sugli algoritmi e a una reale responsabilità sociale.

Papa Leone XIV: "Non fermare l'intelligenza artificiale ma governarla: l'IA sia alleata non oracolo"

Papa Leone XIV: "L'intelligenza artificiale non è un'amica o un oracolo. A rischio pensiero critico delle persone" In occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza di mantenere un pensiero critico nell'era digitale.

