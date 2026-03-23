“Non possiamo rimanere in silenzio di fronte alla sofferenza di così tante persone, vittime inermi di questi conflitti. Ciò che li ferisce, ferisce l’intera umanità. La morte e il dolore provocati da queste guerre sono uno scandalo per tutta la famiglia umana e un grido al cospetto di Dio”. Le parole di Papa Leone XIV all’Angelus in Piazza San Pietro. “Rinnovo con forza l’appello – afferma il Papa – a perseverare nella preghiera, affinché cessino le ostilità e si aprano finalmente cammini di pace fondati sul dialogo sincero e sul rispetto della dignità di ogni persona umana”. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone: “Morte causata dalle guerre sono uno scandalo per la famiglia umana”

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