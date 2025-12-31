Papa Leone XIV all’ultima udienza del 2025 | Tanti gli eventi dolorosi come la guerre e la morte di Francesco

Papa Leone XIV ha concluso l’ultima udienza del 2025 riflettendo sugli eventi dolorosi che hanno segnato l’anno, tra cui la guerra e la perdita di Francesco. Ricordando le parole di San Paolo VI al Giubileo del 1975, ha sottolineato il messaggio di amore di Dio, definito come la rivelazione più alta. Il suo discorso ha evidenziato l’importanza di trovare conforto e speranza nei valori spirituali in tempi difficili.

Papa Leone XIV ha voluto concludere la sua catechesi ricordando con le parole che San Paolo VI, al termine del Giubileo del 1975 pronunciò rivolgendosi a Dio, descrivendone il messaggio di amore: "Dio è Amore! Questa è la rivelazione ineffabile, di cui il Giubileo ci ha voluto riempire lo spirito". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV all’ultima udienza del 2025: “Tanti gli eventi dolorosi, come la guerre e la morte di Francesco” Leggi anche: Mathilde del Belgio per la sua prima udienza con Leone XIV rispolvera il vestito già indossato per incontrare Papa Francesco Leggi anche: Papa Leone XIV, l'arrivo a San Pietro per l'ultima udienza giubilare La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Leone XIV: “Il passaggio della Porta Santa ci invita a varcare la soglia di una vita nuova” - Il Santo Padre ha richiamato il senso profondo del cammino cristiano, esortando i fedeli a un esame di coscienza sincero e a un rendimento di grazie ... interris.it

