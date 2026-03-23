Paolo Vanoli urla in conferenza dopo Fiorentina-Inter | Basta e fammi godere

Durante la conferenza post Fiorentina-Inter c'è stato un momento di tensione quando un giornalista ha fatto una domanda a Paolo Vanoli su una sostituzione fatta nel finale della partita: il tecnico viola non si è trattenuto ed è esploso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutto quello che riguarda Paolo Vanoli

Temi più discussi: Fiorentina, Vanoli: Testa al Rakow, dobbiamo passare il turno. Kean sta bene, giocherà; Vanoli: Dodo e Kean lasciati a casa, vi spiego perché! Solomon, De Gea, Fortini e la verità su Gosens; Fiorentina, i convocati di Vanoli: la decisione su Moise Kean. E non c'è Fortini; Come un’onda che smuove le acque: quando il gol incassato accende la Fiorentina e le urla di Vanoli diventano funzionali.

Paolo Vanoli alla Fiorentina? Le scelte e la carriera dell'allenatore ex TorinoA questa Fiorentina sono mancati l'anima e lo spirito, che in una piazza calda come quella di Firenze, dovrebbero essere all'ordine del giorno. Pioli non ha saputo trasmettere la giusta cattiveria ... ilmattino.it

Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della FiorentinaAdesso è ufficiale: Paolo Vanoli è il nuovo tecnico della Fiorentina. A renderlo noto è il club viola attraverso il seguente comunicato: Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina ... tuttomercatoweb.com

Paolo Vanoli si sfoga in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 tra la sua Fiorentina e l’Inter. Una domanda sui cambi non è andata giù al tecnico Viola…. facebook

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