Paolini urla troppo forte | Ostapenko si tappa le orecchie
Gli highlights della sconfitta in tre set di Jasmine Paolini contro Jelena Ostapenko nei sedicesimi di finale del Wta 1000 di Miami. L'azzurra porta a casa il primo set 7-5 e lo festeggia lanciando un urlo a cui l'avversaria reagisce tappandosi le orecchie. Poi la lettone reagisce e vince i due set successivi 6-2 7-5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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