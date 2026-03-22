LIVE Paolini-Ostapenko 7-5 0-0 WTA Miami 2026 in DIRETTA | l’azzurra si aggiudica il primo parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Doppio fallo di ”Jas”. 30-0 In rete il diritto incrociato della nativa di Riga. 15-0 Passante di rovescio incrociato e vincente della numero 7 WTA. Servirà Paolini in questo inizio di secondo set. 7-5 Passante di diritto incrociato e vincente di Paolini che si aggiudica il primo parziale. 40-A In rete il diritto incrociato giocato in uscita dal servizio della lettone. Palla break e set point. 40-40 Largo il diritto lungolinea giocato in difesa di Ostapenko. 40-30 In rete il diritto lungolinea della righese. 40-15 Ace interno della classe ’97. 30-15 Risposta di diritto lungolinea e vincente della portacolori del bel paese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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