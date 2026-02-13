LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 5-7 6-3 6-10 WTA Doha 2026 in DIRETTA | le azzurre si perdono nel finale Le avversarie ne approfittano e si aggiudicano la battaglia

Errani e Paolini hanno perso il match contro Hsieh e Ostapenko a Doha, perché hanno commesso troppi errori nel finale. Le avversarie sono riuscite a sfruttare le occasioni e hanno conquistato il set decisivo 10-6. La partita si è conclusa con una volée vincente della tennista di Hsinchu, che ha chiuso il confronto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 3-6 10-6 a favore delle teste di serie numero 3 del torneo che portano a casa il match con una volée incrociata e vincente della nativa di Hsinchu. 9-6 Risposta di rovescio lungolinea e vincente di Hsieh. Ci sono tre match point. 8-6 In rete il diritto lungolinea della classe '96. Serve Errani. 7-6 per Ostapenko e Hsieh. Smash incrociato e vincente della taiwanese. 6-6 In rete il diritto incrociato di Ostapenko. Al servizio Hsieh. 6-5 Per le teste di serie numero 3 del torneo. Doppio fallo di "Jas". 5-5 In rete il diritto lungolinea della toscana. Serve Paolini.